Euro Güç Kazanıyor, Dolar Zayıflıyor

KÜRESEL EKONOMİDE YENİ DAĞILIM

Küresel ekonomi sahnesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması ve Çin’in buna karşılık vermesi, sonrasında ise gümrük tarifelerinin 90 gün süreyle düşürülmesinin etkileri sürüyor. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi euroya yarar sağladı. ABD ekonomisi için yükselen resesyon endişeleri ve Başkan Donald Trump yönetiminin aldığı sert kararlar, dolara karşı temkinli bir yaklaşım gösteriyor.

DOLAR VE EURODAKİ DEĞİŞİM

Doların değer kaybı, euro ve altın üzerinde olumlu bir etki yarattı. Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı zayıflayan dolar, euroyu ön plana çıkarıyor. Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 2.2, çekirdek TÜFE ise yüzde 2.7 olarak belirlendi ve bu sonuçlar tahminlerle uyumlu çıktı. Euro/dolar paritesi şu an 1.1272 seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde en yüksek 1.1275 seviyesine ulaştı.

Eurodaki güçlenme, Türk Lirası üzerinde de baskı yaratıyor. Euro/TL paritesi, yaklaşık yüzde 1 artışla 43.8050 seviyesine yükseldi. Dolar ise 38.8360 seviyelerinde işlem görüyor.