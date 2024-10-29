EuroLeague’de Türk Takımları Mücadele Edecek

EUROLEAGUE’DE TÜRK GECESİ

EuroLeague, bu akşam yine Türk gecesine ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 6. haftasında İsrail’in Maccabi Playtika takımıyla mücadele edecek. Avrupa Ligi yönetimi, güvenlik tedbirlerini öne sürerek, karşılaşmanın Litvanya’da gerçekleştirilmesine karar verdi.

MAÇ YERİ VE SAATİ

Müsabaka, Kaunas kentindeki Zalgirio Arena’da yapılacak ve Türkiye saati ile 21.30’da başlayacak. Fenerbahçe’nin bu karşılaşmadaki amacı, galibiyet elde ederek yoluna devam etmek.