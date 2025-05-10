“Evlat Acısı Çeken Anneler İçin Huzur Mümkün Değil”

ANNELERİN TOPLUMSAL ÖNEMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin fedakarlığını ve toplumdaki yerinin önemini gündeme taşıyor. Bahçeli, evlat acısı çeken annelerin gözyaşları dinmedikçe huzurun olamayacağını vurguluyor ve “Huzurlu anne, huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir.” diyerek annelerin toplumsal yapının temeli olduğuna dikkat çekiyor.

AİLENİN MİLLİ BEKASI

Bahçeli, annelerin toplum için taşıdığı önemi şu sözlerle ifade ediyor: “Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.” Bu şekilde aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruyor.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL SELAM

Ayrıca, mesajında şehit annelerini de unutmayarak, “Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimiz olmak üzere, yurdumun her köşesindeki anneleri en içten hislerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Biliyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır.” diyerek özel bir vurguda bulunuyor.