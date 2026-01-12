Excel İş Dünyasında 40 Yıldır Söz Sahibi

excel-is-dunyasinda-40-yildir-soz-sahibi

Excel, 40 yıl boyunca iş dünyasının temel taşlarından biri oldu. Ancak, kırılgan tablolar, merkezi veri eksiklikleri ve makro karmaşası, yöneticileri ciddi tehditlerle baş başa bırakıyor. Bir habere göre, 1990’larda bilgisayar oyunlarında “boss key” olarak bilinen bir tuş, çalışanların ekranlarında Excel tablosu açarak çalışıyor izlenimi yaratmalarını sağlıyordu. Günümüzde ise bu tablo bağımlılığı, yapay zekâ devrinde bir engel olarak tanımlanıyor.

MAKRO KARMAŞASI VE VERİ GÜVENLİĞİ

Uzmanlar, bu durumun en büyük sebeplerinden birinin makroların kötü şekilde belgelenmiş olmasında yattığını belirtiyor. Prof. Mark Whitehorn, “Makroları yazan kişi ayrıldığında, departmanda kimse bunları nasıl çalıştıracağını bilmiyor” ifadesini kullanıyor. Bu durum, verilerin merkezi kontrolünü zorlaştırarak kritik operasyonları hassas bir duruma getiriyor. Peki, şirketler neden Excel’den vazgeçemiyor?

BENZER TABLO KÜÇÜK İŞLETMELERDE DE VAR

Kanada merkezli Telus, yüzlerce çalışanını Excel’den özel bir planlama sistemine geçirdi. Bu değişimin amacı; veri entegrasyonu, otomasyon ve yapay zekâ adaptasyonu oluşturmak. Ancak çalışanlar, alıştıkları Excel düzenlerini koruma eğiliminde. Telus yöneticisi Wali, “Elektronik tablonun yeni uygulamalarla birlikte var olmasına izin vermeyerek bunu zorlamamız gerekiyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.

EXCEL’İN GELECEĞİ

Küçük işletmelerde de benzer geçişler yaşanıyor. Hackney Bike Fit’in sahibi Kate Corden, Excel’i terk ederek LinkSpace’e geçiş yaptığını belirtiyor. Corden, “Bir sürü Excel yerine her şeyin tek bir veri yönetim sisteminde olması, büyürken bana gerçekten çok yardımcı olacak” diyor. Londra’da bir PR yöneticisi olan Julian Tanner ise Excel’den çevrimiçi bir muhasebe paketine geçerek yıllık 6 bin sterlin tasarruf sağladı. Microsoft ise Excel’in kullanımının devam ettiğini savunuyor. Ancak uzmanlar, Excel’in tamamen ortadan kalkmasının pek mümkün olmayacağını aktarıyor. Whitehorn, gelecekte “boss key”in tekrar tasarlanarak elektronik tablo kullanımını gizleyecek bir şekilde dönüşebileceğini öne sürüyor.

