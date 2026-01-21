F-15E Strike Eagle Ortadoğu’ya Konuşlandırıldı

f-15e-strike-eagle-ortadogu-ya-konuslandirildi

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri’nin 494’üncü Seferi Savaş Filosu’na ait bir F-15E Strike Eagle savaş uçağının, 18 Ocak’ta Orta Doğu’daki belirtilmeyen bir üsse başarılı bir iniş yaptığını duyurdu. CENTCOM’un sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 494’üncü Seferi Savaş Filosu’na ait F-15E Strike Eagle uçağının, 18 Ocak Pazar günü Orta Doğu’daki bir üsse iniş yaptığı” bilgisi paylaşıldı. Uçağın iniş yaptığı üs hakkında detay verilmezken, “F-15’lerin varlığı, muharebe hazırlığını artırıyor ve bölgesel güvenlik ve istikrarı destekliyor” ifadesine yer verildi.

BÖLGESEL GÜVENLİKTEKİ ROLÜ VURGULANDI

Birleşik Krallık’ta bulunan RAF Lakenheath üssünde konuşlanan 494’üncü Seferi Savaş Filosu’na ait F-15E Strike Eagle’in Ortadoğu’ya konuşlandırılması, İran ile artan gerilim ve ABD güçlerine karşı düzenlenen milis saldırılarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Savaş uçağının bölgeye konuşlandırılması, CENTCOM’a göre bölgesel güvenliğin artırılmasına katkı sağlıyor.

F-15’E DIKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Boeing tarafından üretilen F-15E Strike Eagle, çift motorlu yapısı ile her türlü hava koşulunda etkili olabilme kabiliyeti taşıyor. Gelişmiş radar sisteminin yanı sıra yaklaşık 23 bin libreye kadar silah ve mühimmat yükleme kapasitesine sahip olan bu savaş uçağı, modern hava muharebesi için önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

