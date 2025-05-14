F-35 Krizi İleriye Taşınıyor! İsrail, ABD’ye Sert Tepki!

TÜRKİYE’NİN F-35 PROGRAMINA DAHİL OLMA GİRİŞİMLERİ HIZ KAZANDI

Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılma çabaları, ABD’de Trump’ın ikinci dönem hazırlıklarıyla birlikte hızlanıyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuyu olumsuz bir şekilde değerlendiriyor ve satışa sert bir tavır sergiliyor. İsrailli yetkililer, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmasının bölgedeki askeri dengeyi bozacağını vurguluyor.

Türkiye, F-35’LERİ TEKRAR SATIN ALMAK İSTİYOR

Türkiye, 2019 yılında Rus S-400 savunma sistemini alması sebebiyle F-35 programından çıkarılmıştı. Buna rağmen Ankara, F-35’leri yeniden elde etmek üzere Washington ile görüşme süreçlerini sürdürüyor. Uzun süren müzakerelerin ardından F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyonu konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilirken, F-35 meselesindeki müzakereler ise devam ediyor. Özellikle Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle, bu görüşmelerin hızlandığı gözlemleniyor.

İSRAİL’DEN ABD’YE SERT TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu konuyu İsrail Parlamentosu’nun Dışişleri ve Savunma Komitesi’nde dile getirdi. Netanyahu, ABD’nin Türkiye’ye olası F-35 satışının İsrail tarafından şiddetle karşılandığını belirtti. İsrail Ordu Radyosu’ndan askeri muhabir Doron Kadosh, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinde Türkiye’ye uğrayabileceğine değindi ve Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu yaklaşımının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL ASKERİ DENGELER ÜZERİNDEKİ ENDİŞELER

Ynet gazetesinin haberine göre, İsrail, sadece F-35 konusunu değil, aynı zamanda bölgedeki askeri dengeleri de tartıştı. İsrailli yetkililer, bu satışın İsrail’in askeri üstünlüğünü tehdit edebileceği endişesi taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik artan sert açıklamaları da Tel Aviv’deki kaygıları derinleştiriyor. İsrailli yetkililer, ABD’nin Türkiye’ye karşı caydırıcı bir adım atmadığını ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenli temaslar kurduğunu ifade ediyor.

ABD F-35 SATIŞINI YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR

Ynet’teki habere göre, Trump yönetimi, F-35 satışlarını yeniden gözden geçirme aşamasına geldi ve bu durum İsrail’de alarm zilleri çaldırıyor. ABD’nin gelişmiş savaş uçaklarını diğer Orta Doğu ülkelerine satmayı gündemine alması, bölgedeki askeri dengeleri daha da aşındırabileceği ihtimalini artırıyor. Geçtiğimiz ay, Beyaz Saray’da verilen ortak basın toplantısında Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı duyduğu sevgiyi ifade ederek, “Onu seviyorum, o da beni seviyor. Başbakana (Netanyahu) söyledim: Bibi, eğer Türkiye ile bir sorunun varsa, sana yardımcı olurum” dedi.