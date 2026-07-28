FAA, Boeing 737 MAX Koltuklarını İnceledi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX uçaklarındaki koltukların hatalı monte edildiğini ve acil inişlerde yolcuları yaralayabileceğini duyurdu. Hata nedeniyle ABD’de kayıtlı 453 uçağın koltuklarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. FAA’nın yayımladığı hava aracı uygunluk direktifi bu uçakları kapsarken, uluslararası operatörlerin de etkilenip etkilenmeyeceği henüz açıklanmadı.

MONTAJ SORUNUNUN BOYUTU

FAA, direktif gerekçesinde belirli yolcu koltuk gruplarının koltuk raylarına doğru şekilde monte edilmediğine dair bir rapor aldığını belirtti. Her 737 MAX uçağında raylara monte edilmiş 69 yolcu koltuğu bulunuyor ve her bir koltuğun düzeltilmesi yaklaşık bir saat sürecek. FAA, sorunun ne kadar sürede giderilmesi gerektiğine dair net bir zaman vermezken, Boeing konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.