Faizsiz Kredi Fırsatları Artıyor. 75 Bin TL Limiti Geçerli

ARTAN NAKİT İHTİYACI VE YENİ KAMPANYALAR

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların tatil, alışveriş ve kurbanlık gibi harcamaları için nakit ihtiyaçları artıyor. Bankalar, yeni müşterilere yönelik başlattıkları faizsiz kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Bu kampanyalar, düşük maliyetli ve kısa vadeli finansman arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. Geçtiğimiz aylarda bazı bankalar, faizsiz kredi limitlerini 75 bin TL’ye kadar çıkarmıştı. Günümüzde birçok banka da üst limitleri artırarak, 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

KISA VADE SÜRESİNE DİKKAT

Bu faizsiz kredilerde önemli bir husus, vade sürelerinin genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor olması. Yani faizsiz olsalar da, geri ödeme süreleri oldukça kısa tutuluyor. Bu durum, kredi almayı düşünenler için planlama yaparken dikkate alınması gereken bir detay olarak öne çıkıyor.

YENİ MÜŞTERİLERİN FAYDALANMA ŞANSI

Bu kampanyalardan yalnızca yeni müşteriler yararlanabiliyor. Mevcut bankalarla ilişkisi olan kişilere faizsiz kredi sunulmuyor. Örneğin; Garanti BBVA, yeni müşterilere 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar ise 3 ay vadeli nakit avanstan yararlanabiliyor. Bu kampanya, 1 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Diğer bir seçenek Cepteteb, yeni müşterilere %0’dan başlayan oranlarla Hoş Geldin Kredisi sunuyor. 50.000 TL’lik, 3 ay vadeli kredilerde faizsiz seçenek mevcut. Findeks notu 1850 ve üstü olanlar için bu fırsat geçerli. QNB Finansbank, tanışma kredisi ile yeni müşterilere 75.000 TL’ye kadar 6 ay vade ile avantajlı faizsiz kredi sunuyor. ING ise yeni müşterilere %0,99 faizle 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL taksitli destek hesabı öneriyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE VADE SINIRLAMALARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurallarına göre, 14 Şubat 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde vade limitleri belirlenmiştir. 125.000 TL ve altı krediler için maksimum 36 ay, 125.001 – 250.000 TL arası krediler için maksimum 24 ay, 250.000 TL üzeri krediler için ise maksimum 12 ay olarak belirlenmiştir. Faizsiz krediler genellikle 75.000 TL ve 6 ay vade ile bu sınırlar içerisinde yer alıyor.