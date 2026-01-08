Fas’ta 773 Bin Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

FAS’TA 773 BİN YIL ÖNCESİNE AİT İNSAN FOSİLLERİ KEŞFEDİLDİ

Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin bulunduğunu bildirdi.

KRİTİK VERİLER SUNUYOR

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Kazablanka’da ortaya çıkan insan fosilleri, insan evriminin kritik bir dönemi hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağlıyor. Açıklamada, Kazablanka’nın yakınlarında bulunan Thomas 1 taş ocağında ele geçen insan atalarına ait çeşitli kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçalara rastlandığı belirtildi.

BİLİMSEL ANALİZLERDEN SONUÇ

Gerçekleştirilen detaylı bilimsel analizler, fosillerin yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendiğini ortaya koydu.