Fas Temsilcisi Wydad Casablanca, Aboubakar’ı Transfer Ediyor

FAS TEMSİLCİSİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Fransız basınında yayımlanan habere göre, Fas’ın Wydad Casablanca kulübü, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kulüp, Aboubakar’ı 15 Haziran’da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce transfer etmeyi hedefliyor ve 33 yaşındaki futbolcuya yüksek bir maaş önerdiği ifade ediliyor. Aboubakar’ın Wydad Casablanca’ya yanıt vereceği belirtiliyor.

ABOUBAKAR’IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Hatayspor formasını giyen Aboubakar, 28 maçta görev aldı. Bu süreçte 8 gol atmayı başaran yıldız golcü, 2 golün de asistini yaparak takımına katkıda bulundu.