Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

GAZETECİ FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Başsavcılık, Altaylı’nın dün yayınladığı YouTube videosundaki ifadeleri nedeniyle resen bir soruşturma başlattı. ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.” denildi.

HANDE ALTAYLI’DAN AÇIKLAMA

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz” şeklindeki paylaşımıyla eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞDANIŞMANDAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 10 saat önce Altaylı’nın yayınındaki sözlerle ilgili “Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı” notuyla dikkat çekici bir paylaşım yaptı.