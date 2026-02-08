Meteoroloji Uyarıyor: Yıldırım ve Yağmur Geliyor

meteoroloji-uyariyor-yildirim-ve-yagmur-geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün ülke genelinde, yeni haftada ise tamamında yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYECEK
Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış olması öngörülüyor. Meteoroloji, yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz’de, öğleden sonra ise Marmara Bölgesi’nde kuvvetli olacağına dikkat çekti.

KAR YAĞIŞLARI GELİYOR
Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.