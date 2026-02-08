Meteoroloji Uyarıyor: Yıldırım ve Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün ülke genelinde, yeni haftada ise tamamında yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYECEK

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış olması öngörülüyor. Meteoroloji, yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz’de, öğleden sonra ise Marmara Bölgesi’nde kuvvetli olacağına dikkat çekti.

KAR YAĞIŞLARI GELİYOR

Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.