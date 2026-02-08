Üniversitelerde Staj Süreleri Yeni Düzenlemeyle Uzatılıyor

universitelerde-staj-sureleri-yeni-duzenlemeyle-uzatiliyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STAJ SÜRELERİ UZATILIYOR

Üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzatılıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ardından 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj uygulaması yapılacak. 4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönemin ardından 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj seçenekleri devreye alınacak.

DÜZENLEME EĞİTİM UZMANLARINDAN TAM NOT ALDI

Düzenlemeyi değerlendiren eğitim uzmanı Sadık Gültekin, “Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak ve sektördeki bilgileri ya da sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.” şeklinde konuştu.

PİLOT İLLERDE BAŞLATILACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın başlangıç noktası olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara gibi 7 pilot ilin belirlendiğini duyurdu. Özvar, “Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak.” açıklamasında bulundu.

GÖREV VE GÜVENLİK HUSUSLARI SÖZLEŞMELERDE YER ALACAK

Öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevler, değerlendirilme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar da sözleşmelerde yer alacak.

