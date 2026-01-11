Fatih Ürek Yoğun Bakımda 88 Gündür Mücadele Veriyor

ÜNLÜ SANATÇI FATİH ÜREK’İN SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumu, kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. 15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altında bulunan Ürek’in son durumu hakkında gelişmeler büyük bir merakla izleniyor. 15 Ekim 2025’te evinde kalp krizi geçirip 20 dakika boyunca kalbi durmuş olan sanatçı, ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Şu an itibarıyla 88 gündür yoğun bakımda kalan Ürek’in sağlık durumu stabil durumda, ancak henüz bir tepki vermiş değil.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ BİR GELİŞME YOK

Uzun süre yoğun bakımda kalmanın etkisiyle vücudunda yatak yaraları oluşmuş olan Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair yeni bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, sanat camiasından birçok isim, Ürek’e destek mesajları gönderiyor. Fatih Ürek’in yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesi sürerken, dostu Gülay Kamaz paylaştığı eski bir fotoğrafın altına “Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” notunu düşerek destek olmuştu.

DOST ARTIK BU KALABALIKTA

Ayrıca, Demet Akalın, geçtiğimiz hafta uzun bir süre küs olduğu dostunu ziyarete giderek moral vermişti. Bu ziyaret, sanat dünyasında Fatih Ürek’e duyulan desteğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.