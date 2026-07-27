Fazıl Say, caz projesi “Say Plays Jazz on Tour with Skoda” ile Türkiye turnesine başladı. 19 Temmuz’da Balıkesir’den yola çıkan ekip ilk konserlerini verdi. 24 Temmuz’da Çeşme’de, 25 Temmuz’da Efes Antik Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştular. Dün akşam Bodrum’da sahne alan sanatçılar büyük ilgi gördü.

KONSER TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

Fazıl Say, eşi Aslıhan And Say (flüt) ile sahneye çıkıyor. Ezgi Alaş (vokal), Serdar Barçın (saksafon) ve Ferit Odman (davul) da projede yer alıyor. Skoda sponsorluğunda gerçekleşen turnenin yeni durakları belli oldu. Ekip, 2-3 Eylül’de Harbiye’de konser verecek. 13 Eylül’de İzmir, 16 Eylül’de Denizli ve 17 Eylül’de Antalya var. Turne, 27 Eylül’de Ankara’daki konserle sona erecek.