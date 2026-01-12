Fed Başkanı Powell Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ÇEKİŞME YENİDEN ALEVLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilim, ciddi bir aşamaya ulaştı. Powell, federal bir soruşturmayla muhatap oldu. ABD Adalet Bakanlığı, Jerome Powell hakkında Senato’ya sunduğu ifadeler ve Fed’in binalarındaki tadilatlarla bağlantılı olarak bir soruşturma başlattı.

İFADELERİ ÜZERİNDEN ‘TEHDİT’ EDİLDİ

Fed başkanı, soruşturmayı duyurduğu bir videoda, Adalet Bakanlığı’nın kendisine Senato komitesine verdiği Fed binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamalarla tehdit edildiğini ifade etti.

TRUMP’IN ÖFKESİ NEDENİYLE AÇILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Powell, söz konusu soruşturmanın Donald Trump’ın kendisine duymuş olduğu öfke ile ilişkili olduğunu belirtti. “Bu soruşturma, Fed’in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle Fed başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir.” açıklamalarını yaptı.

MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fed, başkent Washington D.C.’deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930’lardan bu yana ilk tadilatını gerçekleştiriyor. Binaların “yenilenmesi ve modernize edilmesi” çalışmaları, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Powell’ı faiz oranlarını istediği hızda düşürmediği için eleştiriyordu. Trump, Fed Başkanı’nı görevden almayı sıkça dile getiriyordu. ABD Başkanı, 30 Aralık’ta gazetecilerin “Fed Başkanı’nın istifa etmesini isteyecek misiniz?” sorusuna, “Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık.” yanıtını vermişti.