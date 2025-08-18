Fed Faiz İndirimi Olacak Mı? Bölünme Var

FOMC’NİN FAİZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Barclays ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını belirleyen FOMC’nin Eylül ayında bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusundaki fikir ayrılıklarının devam ettiğini belirtiyor. Barclays, “Bize göre ana soru, FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadığıdır.” ifadesinde bulundu.

FOMC ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ

Analiz, FOMC üyelerinden Waller, Bowman ve Miran’ın büyük ihtimalle bir faiz indiriminden yana olacağını öngörüyor. Ayrıca, Cook’un Eylül ayında bir indirim yapılabileceğini düşündüren yorumlar yaptığı aktarılıyor. Fed Başkanı Powell ve diğer üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in Eylül ayında muhtemelen birlikte oy kullanacağını, bu durumun ne olursa olsun sonucu belirleyebileceğini ifade ediliyor.

PAZAR BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEN ETKİLER

Powell’ın Temmuz ayında Jackson Hole’daki basın toplantısında yaptığı şahin yorumların tekrarı halinde Eylül ayı için indirim beklentilerinin azalması olası görünüyor. Diğer yandan, FOMC üyelerinden gelecek açıklamaların piyasa beklentileriyle uyumlu olması durumunda, faiz indirim ihtimalinin artabileceği belirtiliyor.