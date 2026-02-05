Fed’in Bankalara Yönelik Stres Testi Senaryosu Tamamlandı

ABD MERKEZ BANKASI STRES TESTİ AÇIKLAMASI YAPTI

ABD Merkez Bankası, büyük bankaların olası bir resesyon sürecinde sergileyebileceği performansı değerlendirmek amacıyla stres testi kapsamında varsayımsal senaryolarını tamamladı. Yapılan açıklamada, nihai senaryoların geçen yılın ekim ayında önerilenlerle büyük bir benzerlik taşıdığı ifade edildi.

DEV KAPSAMDA BANKALAR TEST EDİLECEK

Bu yıl gerçekleştirilecek testte, 32 bankanın ticari ve konut gayrimenkul piyasaları ile kurumsal borç piyasalarında yaşanan artan stresin olduğu ciddi bir küresel resesyona karşı değerlendirileceği bildirildi. Ayrıca, mevcut stres sermaye tamponu gerekliliklerinin 2027 yılına kadar korunmasına ilişkin bir karar alındığı kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANINDAKİ ARTIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu yılki senaryoda ülke genelinde işsizlik oranının yaklaşık 5,5 puan artarak yüzde 10 seviyesine yükseleceği belirtiliyor. İşsizlikteki bu artışın, şiddetli piyasa oynaklığı, kurumsal tahvil getiri farklarının genişlemesi ve varlık fiyatlarındaki çöküşle birlikte gerçekleşeceği, konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 ve ticari gayrimenkul fiyatlarının da yüzde 39 oranında düşüş göstereceği vurgulandı.