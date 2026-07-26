Fed’in Önünde Orta Doğu İkilemi

Ekonomi
ABD Merkez Bankası binası, ön planda Amerikan bayrağı ile
ABD Merkez Bankası'nın enflasyon verileri ve enerji maliyetleri üzerindeki etkileri, piyasalarda faiz beklentilerini şekillendiriyor.
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ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 28-29 Temmuz’da toplanacak ve son açıklanan ekonomik veriler enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteriyor. Orta Doğu’daki çatışmaların yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi enerji maliyetlerini gündeme taşıdı. Piyasalarda faizin sabit tutulacağı beklentisi öne çıkarken faiz artışı ihtimali de var.

ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYONU GERİLETTİ

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre TÜFE haziranda aylık yüzde 0,4 azaldı. Yıllık enflasyon yüzde 3,5 ile beklentilerin altında kaldı. Enerji maliyetleri aylık bazda yüzde 5,7 geriledi. Çekirdek TÜFE aylık yatay, yıllık yüzde 2,6 arttı. ÜFE aylık yüzde 0,3 düştü, yıllık yüzde 5,5 oldu. Tarım dışı istihdam 57 bin arttı, işsizlik yüzde 4,2’ye indi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Brent petrol varil fiyatı 100 dolar sınırını aştı. ABD’de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,11 dolara çıktı. Haziran ayında İran mutabakatı sonrası fiyatlar gerilemişti.

MOODY'S EKONOMİSTİ SAVAŞIN GİDİŞATINA DİKKAT ÇEKTİ

Mark Zandi “Fed’in bu yıl ve gelecek yıla girerken faiz oranlarını değiştirmeden sabit tutmasını bekliyorum” dedi. Enflasyonun zirve yaptığını ve iş gücü piyasasının zayıfladığını belirtti. Çatışmaların seyrinin kritik olduğunu vurguladı. ABD ile İran arasında anlaşma olması halinde petrol fiyatlarının 80 dolara gerileyebileceğini ifade etti. Savaşın sürmesi durumunda eylülde faiz artışı ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Yeni Fed Başkanı Warsh’ın şeffaflığının azalacağını ve tahvil oynaklığının artacağını söyledi.

FITCH RATINGS FAİZ ARTIRIMI RİSKİNİ VURGULADI

Olu Sonola “Son TÜFE verileri Fed’e rahatlaması için pek neden vermiyor” diye konuştu. Enflasyonun haziranda yavaşladığını ancak baskıların sürdüğünü belirtti. Orta Doğu gelişmelerinin enerji maliyetlerini yeniden yükseltme tehdidi oluşturduğunu söyledi. Fed’in eylül ayına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini ifade etti. Dayanıklı iş gücü piyasasının politika yapıcılara alan sağladığını vurguladı. Petrol fiyatları yükselirse Fed’in yeniden sıkılaştırmaya gidebileceğini bildirdi.

AEI UZMANI ENFLASYON RİSKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Steven Kamin enflasyonist baskıların hafiflediğini ancak durumun geçici olabileceğini belirtti. Haziran TÜFE verilerinin temmuzda faizi sabit tutmaya yeteceğini söyledi. İş gücü piyasasının dengede olduğunu ve petrol fiyatlarının yükseldiğini ifade etti. Fed’in sonraki toplantılarda faiz artırımına gitme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti. Warsh’ın enflasyon karşıtı duruşunu pekiştirmek isteyeceğini bildirdi.

OXFORD ECONOMICS'TEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Nancy Vanden Houten temmuz toplantısında faiz artışı beklemediklerini söyledi. “Faiz artışı beklemiyoruz ancak eylül 2026’ya kadar faiz sabit kalacak” dedi. Fed Başkanı Warsh’ın son dönemdeki şahin tutumunu sürdüreceğini ifade etti. Enflasyon verilerinin iyi geldiğini ancak İran geriliminin risk oluşturduğunu belirtti.

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