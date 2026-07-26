Fen Bilgisi Öğretmeni Yusuf Karabacak Hayatını Kaybetti

Kocaeli Çayırova’da Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu’nda Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Kayserili Yusuf Karabacak, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vefat haberi sosyal medya üzerinden yapılan bir duyuruyla kamuoyuna bildirildi. Açıklamada, 25 Temmuz 2026 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Öğretmenin cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınacak. Defin işlemi Camikebir Ulu Cami’nde gerçekleştirilecek.