Fenerbahçe Alanyaspor’u 3-2 Yenerek Zirveye Yükseldi

Fenerbahçe, Süper Lig’deki sezonun ikinci yarısının açılış maçında Alanyaspor ile karşılaştı.

MAÇIN SONUCU VE GOLLERE GİDEN YOL

Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü bu mücadelenin sonunda 3-2 galip gelerek üst üste üçüncü lig zaferini elde etti. Fenerbahçe’nin galibiyet golleri, Talisca’nın 2 ve Musaba’nın bir golüyle geldi. Alanyaspor ise, Hadergjonaj ve Makouta’nın golleriyle karşılık verdi.

PUNTA DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Galatasaray’ın yaşadığı puan kaybını değerlendirerek, rakibinin just 1 puan gerisinde toplamda 42 puanla 2. sırada yer alıyor.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ ANLAR

1′ Karşılaşmanın başlangıcı için düdük çaldı.

3′ Hadergjonaj, Alanyaspor’u öne geçiren golü kaydetti. Sert bir şutla kaleci Ederson’u mağlup etmeyi başardı.

9′ Eşitlik sağlandı! Talisca, uygun bir pozisyonda kafa vuruşuyla golü attı.

24′ Fenerbahçe’den bir serbest vuruş atıldı. Kerem’in kullandığı bu atışta İsmail, penaltı noktasına yükselen topa kafa vurdu, ancak top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

