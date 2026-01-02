Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Tartışmaları Yeniden Başladı

fenerbahce-baskanlik-secimi-tartismalari-yeniden-basladi

Fenerbahçe’de seçim süreci yeniden tartışılmaya başlandı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın sezon sonunu işaret eden açıklamalarının ardından, sarı-lacivertli camianın olağanüstü seçimli genel kurul takvimi merakla bekleniyor. Taraftarlar ise bu seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman gerçekleşecek? Ali Koç ve Sadettin Saran, adaylık için yarışacak mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın performansının seçim sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve özellikle transfer çalışmalarının aksamaması adına kongre tarihinin sezonun son maçına göre düzenlenmesini istedi. Bu planlama önerisi, kulüp teknik heyeti ve futbolcular tarafından olumlu karşılandığı ifade ediliyor.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Kulüp içinde dolaşan söylentilere göre, Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı, kongre süreci sırasında oluşacak genel duruma bağlı olabiliyor. Ayrıca, seçim gündeminde en çok merak edilen konulardan biri de Ali Koç’un hamlesi. Başkanlık görevini Saran’a devrettikten sonra kamuoyunda sessiz kalan Koç, kulüple olan bağını sürdürmeye devam etti. Olağanüstü seçim kararıyla birlikte Koç’un adı tekrar ön plana çıkarken, resmi bir adaylık açıklaması ya da net bir sinyal vermiş değil.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.