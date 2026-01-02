Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Tartışmaları Yeniden Başladı

Fenerbahçe’de seçim süreci yeniden tartışılmaya başlandı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın sezon sonunu işaret eden açıklamalarının ardından, sarı-lacivertli camianın olağanüstü seçimli genel kurul takvimi merakla bekleniyor. Taraftarlar ise bu seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman gerçekleşecek? Ali Koç ve Sadettin Saran, adaylık için yarışacak mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın performansının seçim sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve özellikle transfer çalışmalarının aksamaması adına kongre tarihinin sezonun son maçına göre düzenlenmesini istedi. Bu planlama önerisi, kulüp teknik heyeti ve futbolcular tarafından olumlu karşılandığı ifade ediliyor.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Kulüp içinde dolaşan söylentilere göre, Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı, kongre süreci sırasında oluşacak genel duruma bağlı olabiliyor. Ayrıca, seçim gündeminde en çok merak edilen konulardan biri de Ali Koç’un hamlesi. Başkanlık görevini Saran’a devrettikten sonra kamuoyunda sessiz kalan Koç, kulüple olan bağını sürdürmeye devam etti. Olağanüstü seçim kararıyla birlikte Koç’un adı tekrar ön plana çıkarken, resmi bir adaylık açıklaması ya da net bir sinyal vermiş değil.