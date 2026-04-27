Fenerbahçe Derbi Maçında Galatasaray’a Yenildi

FENERBAHÇE GALATASARAY’A DERBİDE 3-0 MAĞLUP OLDU

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaştığı derbide 3-0’lık bir yenilgi aldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin oyuncularından İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: PENALTIDA FARK YARATABİLİRDİK

Maçın başında iyi bir performans sergiledik ancak penaltıyı atabilseydik sonuç çok farklı olabilirdi. Maç sonrasında bunları değerlendirmek çok anlamlı olmayacak. ‘Keşke’ dememek için konuşmuştuk ama şu an bu durumdan dolayı ‘keşke’ diyoruz. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz; bekledikleri galibiyeti veremedik, bu tamamen bizim sorumluluğumuz. Yapacak bir şey yok…

İSMAİL YÜKSEK: ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM AMA KABUL GÖRMEYECEK

Bu durumu anlatacak kelime bulamıyorum. Konuşacak halim yok artık; gerçekten çok üzücü bir durum. Geçen hafta da benzer bir durumu ifade etmiştim, bu sonuç gerçekten utanç verici! Bu kadar taraftarın önünde böyle bir sonuç elde etmek takımımıza yakışmıyor. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum fakat bunun kabul göreceğini düşünmüyorum. Söyleyecek bir şeyim kalmadı!