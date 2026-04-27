Dursun Özbek’ten Galatasaraylı Futbolculara Prim Müjdesi

Galatasaray’ın, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek kazandığı derbinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Kritik galibiyet sonrasında Başkan Dursun Özbek’in soyunma odasına inmesi ve gerçekleştirdiği açıklama geniş bir yankı buldu.

DERBİ SONRASI TEBRİKLER

Derbi sonrası oyuncularla bir araya gelen Özbek, galibiyetten ötürü futbolcuları teker teker kutladı. Şampiyonluk mücadelesinde önemli bir adım atan sarı-kırmızılı ekipte motivasyon en üst seviyeye ulaştı.

5 MİLYON EURO’LUK PRİM MÜJDESİ

Başkan Özbek, derbi galibiyetinin ardından futbolculara verilecek prim miktarını da duyurdu. Galatasaraylı sporculara toplamda 5 milyon euro prim verileceği bilgisi, soyunma odasında büyük bir sevinçle karşılandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ÜÇ MAÇ

Galatasaray, sezonun geri kalanında Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalardan almayı hedeflediği sonuçlarla şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.