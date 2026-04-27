Bahar Yorgunluğuna Karşı Enerji Koruma Stratejileri

Bahar aylarının gelmesiyle beraber birçok kişi yorgunluk, halsizlik ve azalan motivasyon hissiyle karşılaşabiliyor. Uykusuzluk, gün içerisindeki düşük enerji ve dikkatsizlik, mevsim geçişlerinin sık görülen etkileri arasında yer alıyor. Artan sıcaklık ve nem, vücutta çeşitli fizyolojik değişimler yaratırken, hormon seviyelerindeki dalgalanmalar da bu süreci etkiliyor. Bu değişimler metabolizmayı farklı şekilde etkileyerek iştah kontrolünde zorluk ve kilo dalgalanmaları gibi sonuçlara yol açabiliyor.

KİŞİSEL ALIŞKANLIKLARIN ETKİSİ

Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın bahar dönemine hızlı bir şekilde adapte olamaması, yorgunluk hissini daha belirgin hale getiriyor. Aynı zamanda kış boyunca azalan vitamin ve mineral depoları, bahar yorgunluğunun önemli sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle güneş ışığından yeterince yararlanılamayan kış döneminin ardından oluşan D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemi ile kas fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratarak yorgunluğu artırabiliyor.

BİYOLOJİK SAATİN ETKİSİ

Uzman Diyetisyen Görkem Gökmen, bahar yorgunluğunun temel nedenlerinden birinin biyolojik saatin sebep olduğu uyku bozukluğu olduğunu belirtiyor. Gün ışığının artmasıyla melatonin salınımının azalması ve kortizol ritmindeki değişimler, uyku ve uyanıklık döngüsünü etkileyebiliyor. Bu durum, uyku kalitesinde bozulma ve gün içinde enerji seviyelerinin düşmesine neden olabiliyor.

Gökmen konuya dair şu açıklamaları yaptı:

“Hücresel enerji üretimi (ATP sentezi), birçok vitamin ve mineralin birlikte çalıştığı kompleks bir süreç olarak öne çıkıyor. Bu süreçte magnezyum, enerji üretiminde görev alan 300’den fazla enzimin kofaktörü olarak merkezi bir rol üstleniyor. Aynı zamanda kas kasılması ve gevşemesi, sinir iletimi ve stres yanıtının düzenlenmesinde de görev alan magnezyum, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkı sağlıyor.”

DENGELİ BESLENME İLE YORGUNLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK

Gökmen, bahar yorgunluğunu önlemenin ilk adımının beslenme düzeninin gözden geçirilmesi olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

“Mevsim sebze ve meyveleri, özellikle C vitamini ve antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken hücreleri hasara karşı koruyor. Rafine şeker ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, kısa süreli enerji artışı sağlasa da sonrasında kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak yorgunluğu artırabiliyor. Ayrıca yeterli su tüketimi, hücresel fonksiyonların sağlıklı çalışabilmesi açısından kritik öneme sahip; hafif düzeyde sıvı kaybı dahi yorgunluk ve dikkat kaybına neden olabiliyor.”

KALİTELİ UYKU, YENİLENMENİN ANAHTARI

Kaliteli ve düzenli uyku, vücudun yenilenme sürecinin temel taşlarından biri olarak dikkat çekiyor. Her gün belirli saatlerde uyuyup uyanmak, ekran maruziyetini azaltmak ve uyku öncesi rahatlatıcı rutinler oluşturmak, biyolojik ritmin dengelenmesine destek oluyor. Gün ışığından yeterince faydalanmak ise melatonin ve serotonin dengesi üzerinde olumlu etki yaratarak hem uyku kalitesini hem de ruh halini iyileştiriyor.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Düzenli fiziksel aktiviteler, bahar döneminde enerji seviyesinin korunmasında da kritik bir rol üstleniyor. Mitokondriyal fonksiyonları destekleyen egzersizler, enerji üretimini arttırırken endorfin salınımı ile ruh halini iyileştiriyor. Haftada birkaç gün gerçekleştirilen tempolu yürüyüşler, özellikle açık havada yapıldığında D vitamini sentezine de katkıda bulunuyor.

Bahar yorgunluğu geçici bir adaptasyon süreci olsa da; dengeli beslenme, aktif bir yaşam tarzı ve bilimsel temelli desteklerle etkili bir şekilde yönetilebiliyor. Günlük enerji ihtiyacını karşılayan ve bağışıklık sistemine katkı sağlayan mikro besin öğelerinin dengeli alımı, yeni sezona daha güçlü ve dengeli bir başlangıç yapılması için zemin hazırlıyor.