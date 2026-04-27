Türk Telekom ve TFF’den Futbola Yeni Soluk

Türk sporunun önemli destekçilerinden biri olan Türk Telekom, spor alanındaki katkılarını yeni bir iş birliği ile güçlendirmiştir. Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan anlaşma ile, Nesine 2. ve 3. Lig maçlarının Tivibu platformu aracılığıyla futbolseverlere sunulacağı duyurulmuştur. Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde, Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Kadın A Millî Takımı ve Ümit Millî Takımı müsabakalarının da gelecek sezonda Tivibu Spor üzerinden yayınlanacağı açıklanmıştır.

İŞ BİRLİĞİ YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

İmza törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, iş birliğinin kapsamı ve Türk futboluna olan katkıları hakkında bilgi verdiler. Anlaşmanın, liglerin görünürlüğünü artırmayı ve kulüplerin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediği belirtildi.

TÜRK TELEKOM’DAN GÜÇLÜ DESTEĞİ

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, “Ülkemizin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Ligimizin teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık Nesine 2. ve 3. Liglerimizin yanı sıra Kadın A Millî ve Ümit Millî Takımlarımızın da yayıncısı olacak. Bu anlaşma, bu yıl içerisinde Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki bir yıl boyunca Tivibu Spor ve YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak” ifadelerinde bulundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNEM KAZANIYOR

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır destek sunuyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. 2018 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara adaptasyonuna katkı sağladık. Ayrıca Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Türkiye Süper Lig’e kazandırılması, Türk futbolunun dijital dönüşümündeki rolümüzü göstermektedir” dedi.

ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYOR

Türk Telekom, sporun gelişimine yönelik yatırımlarına devam ediyor. TFF ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Nesine 2. ve 3. Lig maçları Türk Telekom’un Tivibu ve Tivibu Go platformları üzerinden futbolseverlere ulaşacak. Bu iş birliği, alt liglerin heyecanını daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

GELECEK SEZON HEYECAN DOLU MAÇLAR VAR

Türk Telekom’un canlı yayın platformu Tivibu, gelecek sezonda Nesine 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerini sezon boyunca izleyicilere sunacak. Alt liglerden üst sıralara yükselmek isteyen takımların heyecan dolu yolculuklarını desteklemek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor kanallarından ve Tivibu Go uygulaması üzerinden maçları takip edebilecek.

YERLİ PLATFORMDA CANLI YAYIN KEYFİ

Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu Yaay, Nesine 2. Lig ve 3. Lig’de yapılan iki maçın her hafta canlı yayınlarını yapmaya devam edecek. Taraftarlar, şehrin takımını desteklemek için bu platform üzerinden mücadeleleri canlı olarak takip edebilecekler.