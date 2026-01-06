Fenerbahçe Finalde Galatasaray ile Karşılaşacak

SÜPER KUPA YARI FİNALİ HEYECANI

Süper Kupa’nın yarı finalinde önemli karşılaşmalar yaşandı. Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde, Thomas Reis’in yönettiği Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Ali Şansalan’ın yönetiminde gerçekleştirilen mücadelede Fenerbahçe, rakibini her iki devrede bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren bu goller, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran’ın ayaklarından geldi.

MUSABA, ESKİ TAKIMINA İKİ ASİST YAPTI

Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan transfer ettiği Anthony Musaba, ilk 11’de başladığı karşılaşmada takımın gollerinde asisti sağlayan isim oldu.

SAMSUNSPOR, 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 77. dakikasında Antoine Makoumbou’nun doğrudan kırmızı kart görmesi sonucu Samsunspor, maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

FİNALDE DERBİ HEYECANI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa finaline yükselmiş oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu önemli derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.