Fenerbahçe, Real Madrid ile İlk Teması Kurdu

Spor
Real Madrid futbol takımı oyuncuları bir arada kutlama yapıyor
Fenerbahçe, genç forvet Gonzalo Garcia'nın transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Fenerbahçe, Guirassy transferi için temaslarını sürdürürken Real Madrid altyapısından yetişen genç golcü Gonzalo Garcia’yı gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, 22 yaşındaki santrfor için İspanyol kulübüyle ilk görüşmeyi yaptı. Görüşmede sözlü teklif iletildi ve transfer koşulları hakkında bilgi alındı.

KİRALIK TRANSFER İÇİN MOURINHO'YA DANIŞILDI

Fenerbahçe, piyasa değeri 30 milyon Euro olan Gonzalo Garcia’yı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım, aracı menajer üzerinden Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüştü. Portekizli teknik adam, anlaşma sağlanması halinde genç oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.

GENÇ FORVETTEN 8 GOL 3 ASİST KATKISI

Real Madrid altyapısından A takıma yükselen Gonzalo Garcia, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 1471 dakika sahada kalan oyuncu, 8 gol atarken 3 de asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.