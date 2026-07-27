Fenerbahçe, Guirassy transferi için temaslarını sürdürürken Real Madrid altyapısından yetişen genç golcü Gonzalo Garcia’yı gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, 22 yaşındaki santrfor için İspanyol kulübüyle ilk görüşmeyi yaptı. Görüşmede sözlü teklif iletildi ve transfer koşulları hakkında bilgi alındı.

KİRALIK TRANSFER İÇİN MOURINHO'YA DANIŞILDI

Fenerbahçe, piyasa değeri 30 milyon Euro olan Gonzalo Garcia’yı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım, aracı menajer üzerinden Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüştü. Portekizli teknik adam, anlaşma sağlanması halinde genç oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.

GENÇ FORVETTEN 8 GOL 3 ASİST KATKISI

Real Madrid altyapısından A takıma yükselen Gonzalo Garcia, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 1471 dakika sahada kalan oyuncu, 8 gol atarken 3 de asist yaptı.