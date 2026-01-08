Fenerbahçe Guendouzi İçin Lazio İle Anlaştı

Fenerbahçe, transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşarken, uzun süre gündeminde olan Matteo Guendouzi için Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre, Fenerbahçe, Fransız futbolcunun transferi için 26 + 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Guendouzi’nin 8 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da Sabiha Gökçen Havaalanı Genel Havacılık Terminali’nde bulunacağı bilgisi edinildi.

GALATASARAY MAÇI HEDEFİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferinin, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa finalinde kadroda yer alması planlanıyor.