Fenerbahçe Guendouzi İçin Lazio İle Anlaştı

fenerbahce-guendouzi-icin-lazio-ile-anlasti

Fenerbahçe, transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşarken, uzun süre gündeminde olan Matteo Guendouzi için Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre, Fenerbahçe, Fransız futbolcunun transferi için 26 + 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Guendouzi’nin 8 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da Sabiha Gökçen Havaalanı Genel Havacılık Terminali’nde bulunacağı bilgisi edinildi.

GALATASARAY MAÇI HEDEFİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferinin, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa finalinde kadroda yer alması planlanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP'den AK Parti'ye geçiş süreci, Ahmet Hakan tarafından Hürriyet gazetesindeki köşesinde gündeme getirildi.
Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.