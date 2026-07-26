Fenerbahçe, Guirassy Transferinde Sona Yaklaştı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken uzun süredir gündeminde yer alan yıldız santrfor Serhou Guirassy için önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund ve oyuncu cephesiyle yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi. Alman temsilcisiyle pazarlıklarda bonservis bedeli 20-25 milyon Euro seviyelerine çekildi.

GUIRASSY'E YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gineli golcüyü kadroda görmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki forvete yıllık 10 milyon Euro maaş önerdi. Guirassy ve menajeriyle yürütülen müzakereler son derece olumlu ilerliyor.

GUIRASSY'NİN KARİYERİNDE 187 GOL VE 31 ASİST

Tecrübeli golcü, kariyerinde Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart ve Rennes formaları giydi. Dortmund’a geçen oyuncu, 406 resmi müsabakada 187 gol atıp 31 asist üretti. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Guirassy için Borussia Dortmund, 2024-2025 sezonu başında 18 milyon Euro bonservis ödemişti. Yıldız futbolcunun Alman ekibiyle 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.