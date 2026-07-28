Fenerbahçe Kadın Takımına 20 Milyon Euro Hedefliyor

Ekonomi
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı için sponsorluk anlaşması duyuruluyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sürdürülebilir gelir modeli ile Avrupa'da daha iddialı bir konuma gelmeyi amaçlıyor.
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın sürdürülebilir gelir modeli kapsamında arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Gelir paylaşımı modeli, takıma düzenli kaynak sağlayacak. Kulüp, Avrupa’nın en iddialı takımlarından biri olmayı hedefliyor.

ÖRNEK BİR İŞ MODELİ OLUŞTURULDU

Önder Fırat, modelin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Yeni gelir alanları kurumsal kapasiteyi güçlendirecek. Amaç, takımı Avrupa’da iddialı hale getirmek.

GELİR HEDEFİ 15-20 MİLYON EURO

Bülent Öztürk modelin ayrıntılarını açıkladı. Projelerdeki bölümler Fenerbahçe markasıyla satılacak. Satış gelirleri kulüple paylaşılacak. Birkaç yıl içinde 15-20 milyon Euro hedefleniyor.

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