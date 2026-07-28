Fenerbahçe Kadın Takımına 20 Milyon Euro Hedefliyor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın sürdürülebilir gelir modeli kapsamında arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Gelir paylaşımı modeli, takıma düzenli kaynak sağlayacak. Kulüp, Avrupa’nın en iddialı takımlarından biri olmayı hedefliyor.
ÖRNEK BİR İŞ MODELİ OLUŞTURULDU
Önder Fırat, modelin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Yeni gelir alanları kurumsal kapasiteyi güçlendirecek. Amaç, takımı Avrupa’da iddialı hale getirmek.
GELİR HEDEFİ 15-20 MİLYON EURO
Bülent Öztürk modelin ayrıntılarını açıkladı. Projelerdeki bölümler Fenerbahçe markasıyla satılacak. Satış gelirleri kulüple paylaşılacak. Birkaç yıl içinde 15-20 milyon Euro hedefleniyor.