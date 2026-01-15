Fenerbahçe Kupa Mücadelesinde Beyoğlu’nu Geçti

fenerbahce-kupa-mucadelesinde-beyoglu-nu-gecti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. karşılaşmasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, hafta sonu kazandığı Turkcell Süper Kupa’nın ardından Türkiye Kupası’nda da ilk galibiyetini elde etti.

2026 YILINA RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, 2026 yılında resmi maçlarına Adana’da başlayarak, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, 10 Ocak’ta rekabetçi bir finalde Galatasaray’ı iki golle geçerek kupayı kazandı. Bugün ise Ziraat Türkiye Kupası’nda, Tedesco’nun yönetimindeki takımdan Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşarak sahadan 1-0’lık skorla zaferle ayrıldı.

KALENİ GÖLE KAPATTI

Fenerbahçe, bu süreçte oynadığı 3 karşılaşmada 3 galibiyet alırken kalesini de gole kapattı. Kanarya’nın iki maçında kaleyi Ederson korurken, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında Mert Günok görev aldı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin tüm kulvarlarda yaptığı 7 maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermediği dikkat çekti.

