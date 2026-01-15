Fenerbahçe N’Golo Kante Transferinde Son Aşamada

Fenerbahçe’de N’Golo Kante transferinde son aşamaya gelindi. Transfer görüşmeleri için Sportif Direktör Devin Özek ve yönetici Ertan Torunoğulları Dubai’den İstanbul’a döndü. Torunoğulları, “Taraftarımız rahat olsun, Kante geliyor.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

N’Golo Kante’nin Fenerbahçe ile yıllık 5 milyon euro ve ek bonuslar karşılığında anlaştığı bilgisi alındı. 34 yaşındaki futbolcunun bu sezonun geri kalanı için 2.5 milyon euro alacağı belirtiliyor. Kulübü Al-Ittihad’ın onay vermesi durumunda Kante, İstanbul’a gelmek üzere yola çıkacak.