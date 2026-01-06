Fenerbahçe’nin Hedefi: Tüm Kupaları Kazanmak

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0’lık skorla geçerek finalde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ

40 yaşındaki teknik direktör, “Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz.” şeklinde görüşlerini ifade etti.

MUSABA’NIN TAKIMA YARDIMI BÜYÜKTÜ

Tedesco, ayrıca yeni transfer Anthony Musaba’nın maçtaki performansını değerlendirerek, “Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar.” dedi.