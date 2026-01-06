Fenerbahçe’nin Hedefi: Tüm Kupaları Kazanmak

fenerbahce-nin-hedefi-tum-kupalari-kazanmak

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0’lık skorla geçerek finalde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ

40 yaşındaki teknik direktör, “Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz.” şeklinde görüşlerini ifade etti.

MUSABA’NIN TAKIMA YARDIMI BÜYÜKTÜ

Tedesco, ayrıca yeni transfer Anthony Musaba’nın maçtaki performansını değerlendirerek, “Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.