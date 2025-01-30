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Spor

Fenerbahçe Skriniar’ın Transferini Açıkladı

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FENERBAHÇE’YE YENİ TRANSFER

Fenerbahçe, Diego Carlos ve Anderson Talisca’nın ardından Milan Skriniar’ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Paris Saint-Germain’den Milan Skriniar’ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi olarak duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada, “Ailemize hoş geldin Milan Skriniar. Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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