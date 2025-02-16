More
Gündem

Fenerbahçe Ve Amedspor Taraftarları Kavga Etti

fenerbahce-ve-amedspor-taraftarlari-kavga-etti

AMEDSPOR VE FENERBAHÇE TARAFTARLARININ KAVGA ANI

Boluspor ile karşılaşacakları maçı izlemek amacıyla kente gelen Amedspor taraftarları, aynı zamanda Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarlarıyla dinlenme tesisinde bir araya geldi. Burada çıkan kavga, iki grup arasında gerginliğe yol açtı.

TAŞ VE BIÇAKLI SALDIRI

Taraftarlar arasındaki çatışmada karşılıklı olarak bıçak ve taş kullanıldı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek havaya ateş açtı ve tarafları ayırdı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan Fenerbahçe taraftarları, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Soğuk Hava ve Kar Bekleniyor

Türkiye'de soğuk hava hakim oluyor. İstanbul'da sıcaklık 3-6 derece düşerken, önümüzdeki hafta kar yağışlarının artacağı belirtildi.
Gündem

Dem İmralı Heyeti, Kuzey Irak’ta Görüşmelerde

DEM Parti heyeti, İmralı görüşmelerini ele almak üzere Kuzey Irak'ta, Erbil ve Süleymaniye'de temaslarda bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.