Fenerbahçe Ve Amedspor Taraftarları Kavga Etti

AMEDSPOR VE FENERBAHÇE TARAFTARLARININ KAVGA ANI

Boluspor ile karşılaşacakları maçı izlemek amacıyla kente gelen Amedspor taraftarları, aynı zamanda Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarlarıyla dinlenme tesisinde bir araya geldi. Burada çıkan kavga, iki grup arasında gerginliğe yol açtı.

TAŞ VE BIÇAKLI SALDIRI

Taraftarlar arasındaki çatışmada karşılıklı olarak bıçak ve taş kullanıldı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek havaya ateş açtı ve tarafları ayırdı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan Fenerbahçe taraftarları, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.