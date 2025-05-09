Fenomen Murat Övüç Yargılanacak: Ceza Belli

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ YARGILANACAK

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal ile çektiği bir video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla karşı karşıya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün ifadelerinin toplumun belirli bir kesimini diğerine karşı kışkırtıcı özellikte olduğu vurgulanıyor.

Savcılık, Övüç’ün sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelerin ayrımcılığı artırdığını ve nefreti teşvik ettiğini aktarıyor. Ayrıca, paylaşımın pek çok hesap ve grup tarafından yorumlanarak yeniden paylaşıldığı ve bu durumun kamuoyunda büyük yankı bulduğu ifade ediliyor.

ÖVÜÇ’ÜN SAVUNMASI

İddianamede Murat Övüç’ün ifadesine de yer verildi. Övüç, videoyu bir uçakta çektiğini, omzundaki şalı başına sararak “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” şeklinde ifadeler kullandığını ve bunun yalnızca bir şaka olduğunu savundu. Bunun yanı sıra, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Övüç’ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.