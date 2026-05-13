Yalova Termal Tesislerinde Bayram Dolu Geçmesi Bekleniyor

YALOVA’DA TERMAL TESİSLERE YOĞUN TALEP

Yalova’daki termal tesisler, 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle birlikte toplamda 5 bin yatak kapasitesine sahipken, Kurban Bayramı öncesinde rezervasyon oranı yüzde 50’ye ulaştı.

Tarihi hamamları kullanan günlük ziyaretçi sayısı, normal dönemlerde 500 iken bayram dönemlerinde 2 bine çıkıyor.

BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kurban Bayramı tatili için tesislerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını belirten Termal Sağlık Tesisleri Müdür Vekili Mustafa Kaba, “9 günlük Kurban Bayramı tatilimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayramda doluluk oranımız diğer senelere göre bayağı yüksek. Şu anda yüzde 50’ye ulaştık. Bayramda tesislerin tam kapasite dolu olacağını düşünüyoruz. Bayram rezervasyonu olarak yüzde 50 doldu. Bayrama kadar yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı son aşamaya getirdik.” şeklinde konuştu.

DOLULUK ORANI VE PROJELER

Kaba, tesislerde şu an doluluk oranının yüzde 40 olduğunu belirtti. “Günübirlik ziyaretçilerimizin sayısı da fazla. Biz tesisimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Hem konaklama tesisimizin hem de sauna, hamam ve açık havuzun bakımlarını yaptık. Eksikleri giderdik. Otoparkımızın düzenlemesini yapıyoruz. Tesisin hemen girişinde bulunan alana yeni bir otopark oluşturduk. Bayrama hazır olacak. Bölgemizi de yayalaştırmayı düşünüyoruz. Araçtan ziyade yayalar olacak.” dedi.