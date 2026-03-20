FETÖ’ye Yönelik 27 İlde Operasyon Gerçekleşti

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gerçekleştirilen operasyonlar süratle devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’nün hedef alındığı 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklandığını belirtti. Yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının liderliğinde, “ByLock” isimli kriptolu haberleşme programını kullanan, ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu ve örgüt içinde sorumlu kişilere bağlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonun yapıldığı bildirildi.

MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklanmasının yanı sıra, 23’ü hakkında adli kontrol kararlarının alındığı, kalanların ise işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”