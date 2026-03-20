FETÖ’ye Yönelik 27 İlde Operasyon Gerçekleşti

feto-ye-yonelik-27-ilde-operasyon-gerceklesti

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gerçekleştirilen operasyonlar süratle devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’nün hedef alındığı 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklandığını belirtti. Yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının liderliğinde, “ByLock” isimli kriptolu haberleşme programını kullanan, ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu ve örgüt içinde sorumlu kişilere bağlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonun yapıldığı bildirildi.

MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklanmasının yanı sıra, 23’ü hakkında adli kontrol kararlarının alındığı, kalanların ise işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

Chuck Norris 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü aksiyon film oyuncusu Chuck Norris, 86 yaşında vefat etti. Film dünyasında iz bırakan kariyeri sona erdi.
ABD İle NATO Arasındaki İran Krizi Derinleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirirken NATO'ya eleştirilerde bulundu ve ittifakın gücünün ABD olmadan zayıf olduğunu belirtti.
Kredi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Kredi kartı başvurularında yüksek kredi notuna rağmen, bankalar davranışsal risk analizine dikkat ediyor. Sanal bahis, belirsiz para transferleri ve düzensiz akışlar, başvuruları olumsuz etkiliyor.
Küresel Enerji Piyasaları Tırmanan Gerilimden Etkileniyor

Petrol arzında süregelen daralma, varil fiyatlarının 180 doları aşabileceği endişelerini artırıyor. Bu durum, piyasalardaki olumsuz senaryolardan biri olarak değerlendiriliyor.
Balenciaga’nın Yeni Çöp Poşeti 1.790 Dolarla Gündemde

Balenciaga'nın 1.790 dolarlık sarı poşeti, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çöp poşeti olarak bilinen bir ürünün lüks markayla satılması, eleştirilere neden oldu.