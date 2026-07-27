Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Bebeklerine Kavuştu

Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol çifti ilk bebeklerine kavuştu ve kızlarına Defne Yaz adını verdi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Doğum haberi sevenlerini de sevindirdi.

TANIŞMA HİKÂYESİNİ ANLATTI

Feyyaz Şerifoğlu, eşiyle tanışmalarını anlattı. Camdaki Kız döneminde bir etkinlikte karşılaştıklarını söyledi. Sosyal medyada takipleşmeye başladıklarını belirtti. Sevgiliyken sahiplendiğini düşündüğünü ancak evlendikten sonra bu duygunun arttığını ifade etti.

BEBEK MÜJDESİNİ VERDİLER

Çift, sosyal medyadan bebek beklediklerini duyurdu. “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla poz paylaştılar. Karnı belirginleşen Merve Dinçkol’un mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

ANA HABERE VEDA ETTİ

Merve Dinçkol, hamilelik iznine ayrıldı. Sekiz aylık hamile olan sunucu duygulu bir veda yaptı. “Hayatımın yeni ve en güzel bölümünde miniğim de beni izlerken görüşmek üzere” dedi.

1. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR

Merve Dinçkol, eşinin videosunu yayınlayarak evlilik yılını kutladı. “Hayatımın en güzel günü” ifadesini kullandı. Feyyaz Şerifoğlu ise “İkili fotoğrafların bitmesine son bir ay kala” yorumunu yaptı.

SAHİLDE HAMİLELİK POZLARI VERDİLER

Doğum öncesi kamera karşısına geçen çift, sahilde poz verdi. Bu anları takipçileriyle paylaştılar.

KIZLARINA DEFNE YAZ ADINI VERDİLER

Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir kız çocuğu olan çift, Defne Yaz ismini tercih etti.