FIFA’dan Sakatlık Kuralına Yeni Düzenleme Önerisi

fifa-dan-sakatlik-kuralina-yeni-duzenleme-onerisi

FIFA, oyunun hızını artırmak ve zaman kaybını azaltmak için yeni bir kural değişikliği önermiştir. Bu değişiklikle birlikte, sakatlık nedeniyle sahada tedavi gören futbolcuların en az 1 dakika boyunca oyun alanının dışında kalmaları gerekecek. Söz konusu düzenleme, cumartesi günü gerçekleştirilecek olan International Football Association Board (IFAB) yıllık genel kurul toplantısında oylamaya sunulacak.

SAKATLANAN FUTBOLCU EN AZ 1 DAKİKA OYUN DIŞINDA KALACAK

Mevcut kurallar, sakatlanan oyuncuların saha dışında ne kadar süre kalacağına dair kesin bir zaman aralığı sunmuyor. Bu durum, liglerin ve organizasyonların kendi uygulamalarını belirlemesine olanak tanıyor. FIFA, aralık ayında gerçekleştirilen Arab Cup’ta iki dakikalık bir süre deneyimi yaşatmıştı. Ancak bu uygulama büyük eleştiriler alınca, IFAB içerisinde 1 dakikalık “uzlaşma formülü” üzerinde durulmaya başlandı.

GOL YEME RİSKİ

Bazı çevrelerde, 1 dakikalık zorunlu çıkışın takımı kısa bir süre için 10 kişilik duruma düşürebileceği ve bunun da gol yeme riskini artırabileceği savunuluyor. Ayrıca, bazı oyuncuların durumu lehlerine çevirmek amacıyla sakatlık numarası yaptıkları iddiaları mevcut. Ancak, sürenin uzatılmasının, gerçekten sakatlanan futbolculara gereksiz bir ceza verebileceği yönünde endişeler de dile getiriliyor.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Önerilen düzenlemede bazı istisnalar da yer alıyor: -Rakip oyuncu sarı veya kırmızı kart gördüğünde, sakatlanan futbolcu 1 dakika beklemek zorunda kalmayacak. -Kaleciler bu kuraldan muaf tutulacak. -Penaltı atışını kullanacak oyuncunun sahada kalmasına izin verilebilecek.

