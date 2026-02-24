Elliott Yatırım, Toyota Industries Hisseleri İçin Teklifte Bulundu

Elliott Investment Management, Toyota Grubu’nun özelleştirme teklifinde hisselerini devretmeyi kabul eden yatırımcılardan Toyota Industries Corp. hisselerini satın almak için harekete geçti. ABD merkezli aktivist yatırım fonu, hisse senedi için mevcut piyasa değerini teklif etmeye hazır olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bazı kaynaklar, hisse fiyatının Toyota Grubu’nun önerdiğinden daha yüksek bir değerle işlem gördüğünü rapor etti. Elliott, bu konuda yatırımcıları teklifi engellemeye ikna ederek baskıyı artırmayı amaçlıyor. Devralma planı, Haziran 2025’te açıklandığından beri tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bunun yanı sıra, Ocak ayında hisse başına 18,800 yen olan daha yüksek teklif olmasına rağmen Toyota Industries’in değerinin düşük olduğu yönünde eleştiriler var. Toyota Industries hisseleri, Salı günü Tokyo’da sabah saatlerinde 20,270 yen seviyesindeydi.

TOYOTA FİYAT YÜKSELTTİ

Bloomberg’in aktardığına göre, Toyota Grubu, piyasa değerinin altında kalan teklife itiraz eden azınlık hissedarların tepkileri üzerine Toyota Industries’i satın alma teklif fiyatını artırmış ve teklif süresini uzatmıştır. Grubun güvenilir müttefiklerinden bazılarının pozisyon değiştirmesi, 2 Mart’taki ihale son tarihinden önce öneriye önemli bir darbe vurabilir. Elliott, Toyota Industries’deki hissesini artırarak anlaşmayı boğmayı ve diğer yatırımcıları da hisselerini satmamaya yönlendirmek için girişimlerde bulundu. Fon, üreticinin hisse değerinin en az 26,000 yen seviyesinde olduğu ve daha da büyük değerlere ulaşabileceği görüşündedir. Toyota grubu ise, bu ayın başlarında yatırımcıların yaklaşık yüzde 33’ünün hisselerini satmayı kabul ettiğini resmen açıklamıştı. Halihazırda sahip oldukları yüzde 25’lik hisseyi de eklediğimizde, bu, satın alma planının zorunlu hisse satışını başlatmak için gerekli eşikten yaklaşık yüzde 9 uzaklıkta olduğu anlamına geliyor. Pasif yatırımcıların hisselerini satmayacağına dair güvence veren Elliott, fiyatın çok düşük olduğunu belirterek diğer yatırımcıları hisselerini satmamaları yönünde ikna etmeye çalıştı.

TOYOTA, TOYOTA FUDOSAN’A GEÇEBİLİR

Eğer anlaşma gerçekleşirse, Toyota Industries, halka açık olmayan Toyota Fudosan Co. adlı gayrimenkul şirketinin kontrolüne geçecek. Toyota grubunun son teklifi, şirketin değerini yaklaşık 6.1 trilyon yen olarak belirlerken, işlemin maliyetinin de satın alma bedeli olan 4.3 trilyon yen dahil olmak üzere yaklaşık 5.4 trilyon yen olacağı öngörülüyor.