Yurtta Hava Durumu Kış Koşullarında Sert Etkiler Yarattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen analizlerde, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava geçireceği bildirilirken, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış olacağı öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı biçiminde gerçekleşeceği düşünülüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECELERE DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşam güneyden esen rüzgarın yön değiştireceğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 12-15 derece aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren hızla azalarak 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.

İSTANBUL’A YENİDEN KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Çarşamba gününden itibaren İstanbul’da yeniden kar yağışı olabileceğini ifade etti. Şen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çarşamba günden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. Önce İç Anadolu, ardından Karadeniz iç ve Doğu Anadolu’yu da kapsayacak. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu’da ulaşım aksayabilir. Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece civarında. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi fazla etkilenmeyecek. Sadece perşembe günü sabahtan İstanbul’un Anadolu yakasında karla karışık yağmur olabilir” diyerek durumu özetledi.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu, bu nedenle olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

