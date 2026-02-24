IBAN İle Para Transferinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vatandaşların ödeme işlemlerinde sıkça başvurduğu IBAN aracılığıyla gerçekleştirilen para transferleri, bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor.

İŞLETMELERİN TALEPLERİNE DİKKAT

Kredi kartı komisyonlarından kaçınmak veya fiş ve fatura düzenlemekten kaçınmak amacıyla bazı işletmeler, müşterilerden IBAN üzerinden tahsilat talep edebiliyor. Ancak bu durum, para gönderme işlemini gerçekleştiren kişiyi çeşitli risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Gönderilen IBAN’ın suç gelirleri açısından takipte olması veya başka sebeplerden ötürü sorunlu olması, para transferini gerçekleştiren kişinin hukuki sorunlar yaşamasına yol açabiliyor.

KİŞİSEL HUKUKSAL RİSKLERİ UNUTMAYIN

IBAN yoluyla yapılan para transferleri sırasında yasal yükümlülük altına girmemek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar mevcut. Bu noktalar, kullanıcıların olası yasal sıkıntılarla karşılaşmaması adına büyük bir öneme sahip.

