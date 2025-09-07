Filenin Sultanları Finalde İtalya İle!

Gündem

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ TARİHİ BİR FİNALA İLİŞKİN ADIM ATTI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, bu yıl şampiyonluk için sahada mücadele edecek. A Milli Takım ile İtalya arasındaki kritik karşılaşma, saat 15.30’da başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada takımlarını set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ABD’yi 3-1’lik skorla geçerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde ise Japonya’yı 3-1’le geçti ve tarihindeki ilk finaline ulaşma hediyesini kazandı.

Milli takım, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o zamandan beri her dört yılda bir düzenlenen organizasyonda üst üste 6’ncı kez boy gösteriyor. 2006’da 10. sırada tamamladığı organizasyonda, 2010 yılında 7 galibiyetle 6. olma başarısını gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9. sırayı, 2018’de 10. sırayı elde etti ve 2022’de de 8. olarak tamamladı.

