Filenin Sultanları’na Final Öncesi Prova Tepkisi

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Filenin Sultanları, finalde üstün bir performans sergileyerek organizasyonu zirvede tamamladı. Melissa Vargas, ortaya koyduğu oyunla hem maça hem de turnuvaya damga vurdu.

VARGAS 33 SAYIYLA HEM SKORER HEM MVP OLDU

Final mücadelesinde 33 sayı üreten Melissa Vargas, maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Brezilya adına ise Ana Cristina 25 sayılık bir performans sergiledi. Vargas, finallerdeki etkileyici oyunuyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK MADALYALARI MİCHAL KUBİAK’TAN GELDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın altın madalyaları, Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak tarafından takdim edildi. Filenin Sultanları, ikinci VNL şampiyonluğunu madalyalarıyla birlikte kutladı.

FİNAL SEREMONİSİ ÖNCESİ BREZİLYA ÖZEL PROVA İDDİASI

Finalin ardından organizasyon öncesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. İddiaya göre final seremonisi için yapılan prova çalışmalarında yalnızca Brezilya ön planda tutuldu. Eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum.”