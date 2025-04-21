Fırat Sarı Benden Iban İstedi

BAKIRKÖY’DE YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI BAŞLADI

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen grubun, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 30 tutuklu, 58 sanığın yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın da dahil olduğu 30 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, şikayetçiler ve avukatlar katıldı. Duruşma, sanıkların yoklamasıyla açıldı. Tutuklu sanıklar, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

Fırat Sarı benden IBAN istedi

Tutuklu sanıklardan Senanur Ünlü, savunmasında “Ben sadece 10 ay hastanede çalıştım. Fırat Sarı bana ne derse ben onu yapardım. Tıbbi sekreter olarak çalışmam. Benim tek görevim yenidoğanda ultrason, röntgen gibi belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz belgesi hakkında zaten tıbbi bir bilgim yok. Yaptığım tek şey sonuçları sisteme yüklemek. Ben doğum iznine çıkmıştım. O sırada Hasan Basri Gök, yeni gelen ‘Asistan işleri yetiştiremedi, bize yardım eder misin?’ dedi. Ben de zaten kontrol için hastaneye gitmiştim, o sırada belgeleri sisteme yükledim. Ardından Fırat Sarı benden IBAN istedi. Bana Fırat Sarı’nın gönderdiği para 1 günlük mesai parasıdır. Hesap hareketimdeki para bununla ilişkilidir.” dedi.

suç örgütünün yapısı ve amaçları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın başında bulunduğu suç örgütünün yönetimini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı belirtiliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst düzey ödeme almak olduğu kaydediliyor. Sanıkların, hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır gösterip, gereğinden uzun süre yatırdıkları ifade ediliyor. Bu şekilde SGK’den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla ücret alındığı belirtildi. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti sunulacak hastanelere sevk edilmesi gerektiği, ancak şüphelilerin karlı gördüğü hastanelere yatırıldığı anlatılıyor.

ceza talepleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından 10 kez, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 11 kez uygulanmak üzere toplamda 177 yıl 6’şar aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in ise “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8’i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede, dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat elde edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılması ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

soruşturmanın gelişimi

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve buradaki tedavi gören bebekler ile hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi. Ayrıca, yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit eden kişiler de tutuklandı. Bunun yanı sıra, davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya’da bulunduğu cezaevinde 1 Şubat’ta intihar etti.

iddianame birleştirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yenidoğan çetesi”ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık iddianamede ise 13 kişi “şüpheli”, Sosyal Güvenlik Kurumu “suçtan zarar gören” olarak yer alıyor. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı’nın iki dosyada da şüpheli olarak yer aldığı iddianame, “yenidoğan çetesi”ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde süren ana dosya ile birleştirildi.