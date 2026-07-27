Fırat Üniversitesi 218 Personel Alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesindeki hastane ve idari birimlerde görevlendirilmek üzere 218 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurularda 2024 KPSS’den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Alımlar farklı unvan ve birimler için planlandı.

HEMŞİRE KONTENJANI EN YÜKSEK

En fazla alım üniversite hastanesi hemşireliği için yapılacak. Lisans mezunu 105 hemşire Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevlendirilecek. Temizlik personeli için 70 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kadrolar ortaöğretim mezunlarına açık olacak.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN 13 TEKNİKER

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde 13 sağlık teknikeri görev yapacak. Anestezi teknikeri alımı iki hastane için toplam 8 kişi olacak. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu 7 kişiden oluşacak.

BÜRO PERSONELİ VE PSİKOLOG KADROLARI

Diş Hastanesi bünyesinde 10 büro personeli çalıştırılacak. Bu kişiler büro yönetimi, muhasebe ve finans alanlarında istihdam edilecek. Psikolog kadrosu için 2 lisans mezunu aranacak.

TEKNİSYEN VE KÜTÜPHANECİ ALIMI

Diş Hastanesi’nde bir tesisat teknolojisi teknisyeni göreve başlayacak. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bir kütüphaneci alınacak. Tekniker kadroları elektrik, biyomedikal ve bilgisayar alanlarına açık olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak şart. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamalı. Görev yapmaya engel sağlık sorunu olmamalı. Adaylar 2024 KPSS’den en az 60 puan almış olmalı. Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar başvuru yapamayacak.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN

Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Adaylar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı hizmetini kullanacak. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün sürecek. Her aday sadece bir pozisyona başvuru yapabilecek.

KPSS PUANINA GÖRE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, adayların KPSS puan türlerine göre yapılacak. Lisans mezunları için P3 puanı esas alınacak. Önlisans için P93, ortaöğretim için P94 puanı kullanılacak. Puan eşitliğinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecek. Eşitlik bozulmazsa yaşı büyük olan aday tercih edilecek. Asil ve yedek liste başvuru bitiminden 15 gün içinde açıklanacak.