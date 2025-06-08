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Ford Elektrikli Araçları Kampanya İle Satıyor

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YENİ KAMPANYA VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında yeni elektrikli otomobillerini tanıtan Ford, bu araçların satışını hızlandıracak müthiş bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde tüketiciler, belirtilen otomobilleri 12 ay vade ile 300 bin TL faizsiz kredi avantajıyla satın alabiliyor. Elektrikli ürün gamı ile dikkat çeken Ford, Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

FORD’UN ELEKTRİKLİ ÜRÜN GAMINDA HANGİ ARAÇLAR VAR?

Ford’un elektrikli araç serisinde en yüksek fiyat etiketine sahip olan model Capri. 1970’lerde üretilmiş efsanevi otomobil, yeniden geri dönüyor. 64 kW batarya kapasitesine sahip olan bu otomobil, 325 km karma menzil sunuyor. Ayrıca, araçta ısı pompası standart olarak yer alıyor. Bu özellikler, Ford’un elektrikli araçlarının performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

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