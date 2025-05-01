Fransa’da Cisse için sessiz gösteri

PROTESTO ORGANİZASYONU

Fransa’nın güneyinde yer alan Gard bölgesindeki La Grand-Combe kentinde, geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mali asıllı genç Aboubakar Cisse için ülke genelinde dikkat çeken bir sessiz protesto etkinliği gerçekleştirildi. 20’li yaşlarındaki Cisse’nin ölümü sonrası, başkent Paris’te binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Bu eylemde, Cisse’nin anısını yaşatmak ve Müslüman karşıtı şiddetin Fransa’da yeni bir durum olmadığını, 30 yıldır devam eden bir sorun olduğunu vurgulamak hedeflendi.

EYLEMİN İÇERİĞİ

Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlarla bu tür nefret cinayetlerine artık son verilmesi gereğini dile getirdi. Fransa’daki Malililer Yüksek Konseyi’nin düzenlediği gösteriye, bazı Fransız siyasetçiler ile Paris’te yaşayan Müslüman topluluklardan pek çok kişi destek verdi. Göstericilerin açtığı pankartlarda dikkat çeken ifadeler arasında, “Katil değil, siyasi medya sorumlu”, “Aboubakar için adalet”, “İslamofobi var ve öldürüyor”, “Müslüman olmak suç değil” ve “Irkçılığa hayır” yer aldı.

Protestoya katılan birçok kişi, nefret söylemlerinin ve ötekileştirici politikaların bu tür trajedilere zemin hazırladığına dikkat çekti. Göstericiler, yetkililerden acilen adalet sağlanmasını ve bu sorunların üstesinden gelinmesini talep etti. Bu olay, Fransa’da Müslümanlara yönelik artan şiddet ve ayrımcılığın bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.